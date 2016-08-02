Гонтарева провела первую встречу с новым директором Всемирного банка по Украине
Стороны в первую очередь уделили внимание ключевым аспектам сотрудничества между НБУ и Всемирным банком.
Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева и ее заместитель Дмитрий Сологуб встретились с новым директором Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.
Как сообщается на странице НБУ в соцсети Facebook, в ходе первого визита Сату Кахконен в качестве директора Всемирного банка по Украине стороны встречи в первую очередь уделили внимание ключевым аспектам сотрудничества между Нацбанком и Всемирным банком.
Читайте такжеУкраина примет участие в докапитализации Всемирного банка
Также стороны подчеркнули важность завершения второго пересмотра программы с Международным валютным фондом.
Кроме того, новый директор Всемирного банка получила актуальную информацию о состоянии банковской системы, реформе государственных банков и перспективах возобновления кредитования.
Как сообщал УНИАН, Сату Кахконен приступила к исполнению обязанностей главы ВБ в Украине, Беларуси и Молдове 25 июля этого года, сменив на этом посту Чимяо Фана в рамках плановой ротации.