Гонтарева провела первую встречу с новым директором Всемирного банка по Украине

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева и ее заместитель Дмитрий Сологуб встретились с новым директором Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

Как сообщается на странице НБУ в соцсети Facebook, в ходе первого визита Сату Кахконен в качестве директора Всемирного банка по Украине стороны встречи в первую очередь уделили внимание ключевым аспектам сотрудничества между Нацбанком и Всемирным банком.

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Также стороны подчеркнули важность завершения второго пересмотра программы с Международным валютным фондом.

Кроме того, новый директор Всемирного банка получила актуальную информацию о состоянии банковской системы, реформе государственных банков и перспективах возобновления кредитования.

Как сообщал УНИАН, Сату Кахконен приступила к исполнению обязанностей главы ВБ в Украине, Беларуси и Молдове 25 июля этого года, сменив на этом посту Чимяо Фана в рамках плановой ротации.