Минсоцполитики выявило более 300 тысяч "липовых" переселенцев-пенсионеров

Более 300 тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которым вначале года были приостановлены все выплаты из-за информации СБУ, не подтвердили факт своего проживания на подконтрольной территории.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

"После дополнительной проверки 317 тысячам пенсионеров вообще не возобновили выплаты, поскольку они не являются внутренне перемещенными лицами", - цитирует Реву пресс-служба.

В начале текущего года выплаты были приостановлены более 450 тысяч переселенцев из-за предоставленной СБУ информации о том, что они не проживают на подконтрольной Украине территории.

"По данным Пенсионного фонда, после того, как были остановлены пенсионные выплаты, из 460 800 человек внутренне перемещенных лиц выплаты возобновлены 143 тысячам, остальным - отказано. Очевидно, пенсии выплачивались на их имена, а кто их на самом деле получал, сказать сегодня невозможно", - цитирует Реву пресс-служба.

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Сообщается, что начиная с 2014 года, на выплату пенсий ВПЛ государством потрачено 28 миллиардов гривень.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявлял, что в настоящее время человек может получать социальную помощь от Украины, в том числе пенсию, только если он постоянно живет на территории, подконтрольной украинской власти.

По итогам проверки в 2015 году СБУ в начале 2016 года передало Минсоцполитики информацию о более чем 450 тысяч человек, которые зарегистрированы как временные переселенцы, но не проживают на подконтрольных украинской власти территориях. Выплаты данным гражданам были приостановлены до момента подтверждения факта их проживания на подконтрольной территории. По состоянию на 16 мая подтвердили свое место проживания 80 тысяч переселенцев из указанных 450 тысяч человек, после чего им были возобновлены выплаты.