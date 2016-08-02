Минфин в течение недели проверит работу "единого окна" на таможнях

Министерство финансов Украины в течение первой недели августа будет проводить в пунктах пропуска и местах таможенного оформления товаров проверку работы автоматизированной системы "единое окно", запущенной на украинских таможнях с 1 августа, сообщила пресс-служба министерства.

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Минфин отметил, что введение автоматизированной системы "единого окна" значительно упростит таможенные процедуры и сократит время на их проведение. Это облегчит ведение бизнеса и устранит возможности для коррупции на таможне.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины утвердило все формальности для запуска "единого окна" на таможне с 1 августа.

Электронная система обмена данными "единое окно", которая будет способствовать упрощению таможенных процедур и устранит возможности для коррупции на таможне, начала работать в Украине с 1 августа. Система предусматривает создание единой электронной базы данных, которая позволяет различным службам контроля и таможенным пунктам в автоматическом режиме обмениваться информацией о грузе, который проходит через границу Украины.