Украине удалось переломить негативный тренд падения экспорта товаров в ЕС – эксперты (инфографика)

В Украине с 2013 года наблюдается падение экспорта и импорта. По итогам 5 месяцев 2016 года сальдо внешней торговли товарами составило минус 694 млн долларов. При этом динамика падения экспорта (минус 11,5 %) значительно превышает динамику падения импорта (минус 6,2%).

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Об этом говорится в новом прогнозе аналитической группы Da Vinci AG, полученном УНИАН.

«С начала 2016 года впервые наблюдается тренд превышения падения экспорта над импортом, что является тревожным симптомом для экономики. При этом падение экспорта, а особенно импорта замедлилось впервые в постреволюционный период», - отмечают аналитики группы.

По мнению аналитиков Da Vinci AG, если Украине не удастся сделать качественный рывок во внешней торговле и качественно изменить ситуацию с экспортом украинских товаров, подобная ситуация в скором времени может привести к росту импорта продукции в Украине при потерях в экспорте.

«Пока что мы не наблюдаем стратегической работы в направлении расширения географии и увеличения поставок украинской продукции за рубеж. К тому же конъюнктура мировых рынков пока что также не способствует качественному рывку», - говорится в прогнозе.

По итогам 5 месяцев 2016 года в пятерке государств/регионов, которые имеют наибольшую долю в общем котле украинского экспорта, произошли изменения. Лишь в одном из пяти этих регионов — ЕС — наблюдается рост экспорта. Остальные же важнейшие партнеры Украины демонстрируют негативную динамику.

Наибольшим импортером украинских товаров по-прежнему является Европейский Союз. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, его доля значительно увеличилась и составляет чуть менее 40%. В целом же, Украина за отчетный период экспортировала в ЕС на 4,5% товаров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, удалось переломить негативный тренд падения экспорта товаров в ЕС, который наблюдался ранее, отмечают в Da Vinci AG.

Эксперты говорят, что подобный рост стал возможен в первую очередь из-за увеличения поставок в Испанию (+19,6%), Германию (+6%), Польшу (+5,3%), Нидерланды (+5,5%), Болгарию (+8,2%), Венгрию (+28,2%), Францию (+18,2%), Румынию (+33,3%).

«Подобные показатели выглядят весьма обнадеживающими в контексте нахождения Украиной своего места в экономике ЕС. Полагаем, что с такими темпами восстановить позиции по экспорту в 2016 году вряд ли представляется возможным, однако в любом случае это является позитивным сигналом», - идет речь в прогнозе.

Страны Евразийского Союза утратили второе место в общем котле экспорта значительно уменьшив его долю. Падение экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило -34%.

Аналитики Da Vinci AG отмечают, что негативную ситуацию вокруг украинского экспорта может изменить лишь изменение подхода в государственной политике по данному направлению. В случае реализации политики протекционизма на внешних рынках ситуация может измениться к лучшему.