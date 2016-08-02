Убыточный "Нафтогаз" объяснил, для чего компании понадобился бронированный Mercedes за 5 миллионов

Пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" решила объяснить, для чего компания объявила тендер на бронированный Mercedes Benz S600 GUARD по цене около 5 миллионов гривень. О соответствующей закупке стало известно благодаря системе ProZorro.

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В "Нафтогазе" заявили, что бронированная машина нужна для безопасности главы компании Андрея Коболева накануне рассмотрения иска холдинга против российского монополиста "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже.

«В делах с Газпромом сумма претензий против нас - 38,7 млрд долларов вместе с процентами, сумма претензий с нашей стороны - более 26,6 млрд долл. Осенью назначено слушание по обоим производствам. Глава Нафтогаза является не только свидетелем в деле, но и руководителем компании-истца, лицом, действующим от имени компании и принимающим все связанные с этим иском решение», - отметили в компании.

Пресс-служба "Нафтогаза" сравнила покупку бронированного Mercedes с приобретением страхового полиса.

«Решение о закупке приняло правление, исходя из интересов компании и ее акционера. Основанием для принятия решения является стандартная бизнес-логика, похожая по своей сути на приобретение страхового полиса: лучше потратить небольшой процент сейчас и минимизировать риск потери актива (всего или существенной части) в будущем. Активом является потенциальная выгода от выигрыша в Стокгольмском арбитраже», - говорится в сообщении.

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В «Нафтогазе» добавили, что тендер был согласован после консультаций со специалистами по вопросам безопасности, работой которых является защита различных должностных лиц госкомпаний в таких случаях.

В то же время, в пресс-службе «Нафтогаза» отметили, что по результатам объявленного на Prozorro тендера компании предложили предоставить аналогичное авто в безвозмездное пользование. «Если данная информация найдет свое подтверждение в ближайшее время, результаты тендера будут отменены, а мы воспользуемся указанным предложением», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа. Также сообщалось, что «Нафтогаз» намерен судиться с Россией по поводу потери своих активов в Крыму в результате аннексии полуострова.

В середине марта текущего года «Газпром» увеличил исковые требования к «Нафтогазу Украины» в Стокгольмском арбитраже до 31,759 млрд долл. с 29,2 млрд долл. В свою очередь глава «Нафтогаза» Андрей Коболев оценивал общую сумму претензий к российскому «Газпрому» в 30 млрд долл.

В начале июля Коболев сообщил, что слушания в арбитражном суде Стокгольма по контракту «Нафтогаза» и «Газпрома» на поставку газа начнутся в конце сентября, а по транзитному контракту - в конце ноября 2016 года.