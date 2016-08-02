Суд подтвердил законность отнесения банка "Юнисон" к категории неплатежеспособных

Киевский апелляционный административный суд 2 августа 2016 года подтвердил законность отнесения банка "Юнисон" к категории неплатежеспособных из-за непрозрачной структуры собственности, сообщила пресс-службы Национального банка Украины.

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Регулятор напомнил, что в июне суд отказал одному из собственников банка "Юнисон" в удовлетворении исковых требований, которыми истец просил суд признать противоправным и отменить постановление НБУ об отнесении банка "Юнисон" к категории неплатежеспособных, но акционер подал апелляционную жалобу в Киевский апелляционный админсуд, который, рассмотрев дело, также подтвердил правомерность решения НБУ

Как сообщал УНИАН, Национальный банк принял решение об отнесении банка «Юнисон» к категории неплатежеспособных 28 апреля из-за непрозрачности структуры собственности.

По информации НБУ, руководители банка "Юнисон" с середины 2015 года утверждали, что провели его выкуп у предыдущего владельца, однако регулятор не согласовал их как владельцев существенного участия по причине несоответствия финансового состояния требованиям законодательства в части подтверждения источников происхождения средств.

Акционеры банка «Юнисон» 5 мая подали два иска в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить решения НБУ о признании банка проблемным и неплатежеспособным, решение Фонда гарантирования о введении в банк временной администрации, а также решение НБУ о запрете акционерам банка «Юнисон» на приобретение существенного участия.