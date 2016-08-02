Основатель IT-компании купил "Вектор Банк"
Основным владельцем банка ранее был гражданин Украины Николай Корень через компанию «Правовая помощь».
Основатель IT-компании Digital Space, которая разрабатывает программное обеспечение для банковского сектора, купил «Вектор Банк».
Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
«Физическое лицо - акционер банка владел 0% от общего количества акций, что составляло 0% в общем количестве голосующих акций. После изменения размера пакета акций физическое лицо - акционер банка владеет 100% от общего количества акций, что составляет 100% в общем количестве голосующих акций», - говорится в сообщении комиссии.
В пресс-службе банка уточнили, что в начале августа Андрей Перкаль оформил 100% корпоративных прав в компании "Правовая помощь", которая являлась держателем всех акций "Вектор Банка".
Перкаль является основателем IT-компании Digital Space, которая разрабатывает программное обеспечение для банковского сектора.
В 2012 году Перкаль был акционером и председателем наблюдательного совета Альпари Банка, но в 2013 году вышел из состава акционеров.
Справка УНИАН. «Вектор Банк» работает на рынке Украины с 2014 года. По классификации НБУ на 1 апреля финучреждение занимало 101 место по размеру активов (167,137 млн грн) среди 109 действующих банков.
Основным владельцем банка ранее был гражданин Украины Николай Корень через компанию «Правовая помощь».