Нацбанк расширил перечень своих платных услуг

Национальный банк Украины расширил перечень предоставляемых платных услуг, введя ряд услуг в сфере расчетно-кассового обслуживания, регистрации и лицензирования и расчетов с применением электронных платежных средств Национальной платежной системы «Простір».

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №360, вступающее в действие сегодня, 2 августа.

Как прокомментировал нововведения директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Сергей Шацкий, изменения позволят усовершенствовать тарифную политику и актуализировать услуги регулятора.

«Мы также надеемся, что доступные тарифы на услуги НПС «Простір» будут стимулировать рост безналичных расчетов с использованием всех видов электронных платежных средств, а также поощрят участников рынка увеличивать объем эмиссии платежных карточек этой системы», - отметил он.

Справка УНИАН. Национальная платежная система «Простір» – внутригосударственная банковская многоэмитентная платежная система массовых платежей, платежной организацией которой является Национальный банк Украины.