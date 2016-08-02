IBI-Rating повысило рейтинг Винницы до invA - "Высокая инвестиционная привлекательность"

Как сообщили УНИАН в департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого горсовета, сегодня в мэрии представители рейтингового агентства IBI-Rating передали городскому председателю Сергею Моргунову соответствующий сертификат.

Директор Рейтингового агентства IBI-Рейтинг Игорь Андрусик сообщил, что повышение рейтинга обусловлено ростом большинства экономических показателей и стабильным социально-демографическим положением города. Также, этому способствовали расширение границ города, удачное географическое положение и природно-климатические условия.

"В 2015 году Винница нарастила много показателей, некоторые из них даже превышают средние по Украине. Среди них – объем реализации промышленной продукции, где прирост составил 64%", - сказал Андрусик.

Он отметил и рост экспорта винницкими предприятиями товаров и услуг в страны ЕС. "Город имеет мощный промышленный потенциал. В 2015 году показатель соотношения реализации промышленной продукции на душу населения впервые превышает общеукраинский показатель. В Виннице на душу населения приходится 38 тыс. реализованной продукции, тогда как в среднем по Украине – 35 тыс.", - сказал эксперт.

Отметили аналитики стабильность демографической ситуации в Виннице, которая выделяется среди городов положительным приростом. В городе фиксируется рост количества учащихся и студентов, что делает областной центр более конкурентоспособным в направлении привлечения инвесторов, которые достаточно серьезно рассматривают вопросы подбора персонала.

Сообщили представители IBI-Rating и о повышении кредитного рейтинга Виннице на два уровня – с уровня uaBBB до uaa-, с сохранением прогноза "стабильный". Этому в частности способствовали устойчивая динамика роста поступлений к городской бюджет в течение последних лет и другие факторы.

По словам аналитиков важно, что в Виннице есть Программа содействия привлечению инвестиций. "Винница одна из первых утвердила программу для инвесторов и долгосрочную Стратегию развития города, а Прозрачные офисы значительно упрощают работу с инвесторами. Также мы отметили, что в городе есть высокая консолидация различных ветвей власти, что для инвесторов тоже является важным", – сказал директор муниципального департамента Рейтингового агентства ІВІ-Рейтинг Дмитрий Задесенец.

Мэр Винницы подтвердил, что городские власти заинтересованы в развитии экономики города и привлечении инвестиций. "Хочу отметить, что положительные показатели – это, в частности, результаты бюджетной децентрализации. Именно это дает нам возможность реализовать многие вещи, направлять дополнительные финансовые ресурсы на капитальные расходы, на инфраструктурные проекты, на поддержку социального блока города. Мы прогнозируем развитие промышленного потенциала Винницы. В этом году началось строительство нового завода UBC Group. А наш индустриальный парк включен в общегосударственный реестр индустриальных парков страны. Мы начали работу по разработке бренда города и маркетинговой стратегии. Все это - элементы системной работы по развитию города. Мы имеем четкие цели и видим, куда и как дальше двигаться", - сказал Моргунов.