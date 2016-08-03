Прибыль французской банковской группы Crédit Agricole выросла на 30%

Чистая прибыль второй по величине французской банковской группы Crédit Agricole Group во II квартале 2016 года выросла на 29,5% и достигла €1,942 млрд.

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«Этот отличный результат обеспечен выручкой от продажи доли в Visa Europe, которая составила €337 млн», — говорится в отчете группы.

Выручка группы увеличилась на 0,5% и составила €4,738 млрд. Операционные расходы сократились на 0,8% — до €2,806 млрд, передает RNS.

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Коэффициент достаточности капитала первого уровня за отчетный период вырос на 100 базисных пунктов — до 14,2%.

Объем активов группы остался на уровне €104 млрд. Резервы ликвидности, которыми располагает Crédit Agricole Group, находятся на уровне €227 млрд. Они перекрывают краткосрочную задолженность группы более чем в 2,5 раза.