Крупнейший банк Европы сократил прибыль почти на 30%

Банк HSBC сообщил в среду, что его прибыль от основной деятельности в первом полугодии упала на 29%, немного не дотянув до прогнозов, так как на выручку крупнейшего банка Европы оказало давление замедление роста экономики на ключевых рынках - в Британии и Гонконге.

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Кредитор объявил о плане обратного выкупа акций стоимостью до $2,5 миллиарда во втором полугодии, сообщив о падении доналоговой прибыли за полугодие, завершившееся в июне, до $9,7 миллиарда с $13,6 миллиарда годом ранее. Аналитики, опрошенные Рейтер, в среднем прогнозировали показатель на уровне $10 миллиардов.

Для HSBC, базирующегося в Лондоне и Гонконге, угрозу представляет потенциальное воздействие решения Великобритании о выходе из Евросоюза, а также последствия замедления роста в Китае для Гонконга. На эти два рынка в 2015 году пришлась половина выручки банка.

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"После референдума... наступил период волатильности и неопределенности, который, скорее всего, сохранится на какое-то время", - заявил глава HSBC Group Стюарт Гулливер.

"Мы пристально следим за нашим портфелем, чтобы быстро выявить любые точки напряженности, однако пока слишком рано говорить, какие сферы могут быть затронуты и насколько сильно", - сказал он.

HSBC сообщил, что коэффициент достаточности основного капитала вырос до 12,1% с 11,9% по состоянию на конец декабря.