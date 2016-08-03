Минфин не смог одолжить деньги на еженедельном ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины на еженедельном плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 2 августа не привлекло средства в государственный бюджет.

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Как сообщается на сайте министерства, в ходе аукциона планировалось размещение гривневых облигаций, и инвесторы подали 1 заявку на ОВГЗ сроком обращения 9 месяцев и 3 заявки на бумаги сроком обращения 5 лет, однако Минфин оставил их без удовлетворения.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов в третьем квартале планирует провести 13 ОВГЗ-аукционов, на которых планируется размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, 2, 3 и 5 лет, а также валютных облигаций сроками обращения 1,5 и 2 года.

По состоянию на 1 августа объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 541,959 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся госбумаги на сумму 373,410 млрд грн, или 69% их общего объема.