В Украине около 60% пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума

Из 12,5 миллиона пенсионеров, проживающих в Украине, 7,5 миллиона имеют расчетный базовый размер пенсии меньше прожиточного минимума из-за того, что с 2012 года правительство не проводит перерасчет назначенных ранее пенсий.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

"С 2012 года осовременивание пенсий прекратилось. Это значит, что тем, кто вышел на пенсию до 2012 года, фактически выплаты заморозили. И люди, имея немалый стаж работы и хороший заработок в свое время, получают сейчас не пересчитанные пенсии. В результате того, что этот процесс был приостановлен, из 12,5 миллиона пенсионеров – 7,5 миллиона имеют расчетный базовый размер пенсии меньше прожиточного минимума", - цитирует Реву пресс-служба.

Согласно украинскому законодательству, при назначении пенсии человеку берется его средняя заработная плата года оформления пенсии. "Соответственно, те, кто оформился на пенсию в 2010 году, и те, кто оформился в 2016-м, имеют разный расчетный размер средней заработной платы", - отмечается в сообщении.

Рева считает, что для выравнивания пенсий необходимо проводить ежегодный перерасчет пенсий или осовременивание. Однако, как отметил министр соцполитики, он не проводился с 2012 года. Из-за этого сегодня есть пенсионеры, которые получают пенсию в размере 920 гривень при минимальном ее размере на сегодня 1074 гривень.

При этом пресс-служба отмечает, что государство не может провести осовременивание пенсий из-за нехватки средств в бюджете Пенсионного фонда.

"Министерство соцполитики вместе с Министерством экономического развития и торговли, и Министерством финансов, анализируя ситуацию, ищет сегодня дополнительные резервы, чтобы получить ресурс для осовременивания пенсий. И я считаю, что без радикального повышения заработной платы получить этот дополнительный ресурс невозможно", - цитирует Реву пресс-служба.

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Поэтому, по его словам, правительство сейчас ищем пути повышения легальной зарплаты, чтобы увеличить поступления единого социального взноса в Пенсионный фонд. Только после этого можно будет провести перерасчет пенсий, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, социальные стандарты в Украине с 1 мая выросли на 6%, как было предусмотрено в законе о Государственном бюджете на 2016 год. Так, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, вырос на 5% - с 1 тысячи 074 гривень до 1 тысячи 130 гривень, минимальная зарплата и прожиточный минимум для трудоспособного населения увеличились на 5% - с 1 тысячи 378 гривень до 1 тысячи 450 гривень.

По словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, с 1 декабря текущего года минимальная пенсия в Украине составит 1 247 гривень против нынешнего уровня в 1 074 гривень, а минимальная зарплата – 1 600 гривень против нынешнего уровня в 1 378 гривень.