Нацбанк отменяет проверку паспортов при обмене валют до 150 тысяч гривень

Национальный банк Украины с 10 августа упрощает проведение операций с наличной иностранной валютой для населения, упраздняя требование о предъявлении паспорта и его копировании для купли-продажи валюты на сумму до эквивалента 150 тысяч гривень.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №364 "О внесении изменений в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины".

Согласно документу, требование о предоставлении документов при осуществлении операций на сумму свыше эквивалента 150 тысяч гривень в рамках законодательства о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, остаются в силе.

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Регулятор пояснил принятое решение стабилизацией ситуации на валютном рынке, благодаря которой появилась возможность либерализовать требования к проведению валютообменных операций физлицами. По оценкам НБУ, население длительное время продает банкам больше валюты, чем покупает. Так, в январе-июле чистая продажа валюты населением достигла 1,9 миллиарда долларов.

Ранее, как напомнил Нацбанк, при проведении операции покупки, продажи или конвертации (обмена) иностранной валюты на любую сумму требовалось предоставить документ, удостоверяющий личность и резидентность.

Как впоследствии уточнил регулятор, наряду с решением об отмене паспортизации валютообменных операций до эквивалента 150 тысяч гривень, на рынке продолжает действовать временное ограничение НБУ на максимальную сумму продажи наличной валюты "в одни руки" в пределах эквивалента 12 тысяч гривень в день.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк анонсировал дальнейшее смягчение административных ограничений на валютном рынке, установленных в течение 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривни/доллар.

Сегодня, 3 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,80/24,81 гривни/доллар.