Суд отменил арест средств государственного "Укргазбанка"

17:59, 03 августа 2016
Финансы
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В данный момент правоохранители устанавливают заказчиков, которые пытались завладеть госсредствами.

Фото УНИАН

Высший хозяйственный суд Украины остановил исполнение решения Киевского апелляционного хозяйственного суда по аресту средств на корсчете государственного "Укргазбанка".

Как сообщила пресс-служба банка, суд принял решение в рамках рассмотрения кассационной жалобы банка, и благодаря оперативным действиям Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства экономического развития и торговли и правоохранительных органов, которые выступили в защиту интересов государства, удалось остановить преступную попытку завладения государственными средствами в размере почти 159 миллионов гривень.

По информации банка, правоохранительные органы устанавливают заказчиков, которые пытались завладеть государственными средствами, сознательно нарушая действующие нормы законодательства, и прилагают максимум усилий для скорейшего привлечения этих лиц к ответственности.

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Как сообщал УНИАН, Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины арестовала средства на корсчете государственного "Укргазбанка" по приказу Хозяйственного суда г. Киева о взыскании средств в пользу компании "Укрконцепт".

Банк получил информацию об аресте посредством электронного сообщения Национального банка Украины, при этом не получил постановление об открытии исполнительного производства и постановление об аресте средств должника, а решение хозяйственного суда было обжаловано в кассационной инстанции.

"Укргазбанк" (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале "Укргазбанка" составляет 95%. В 2015 году банк получил почти 260 миллионов гривень прибыли.

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