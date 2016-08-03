Суд отменил арест средств государственного "Укргазбанка"

Высший хозяйственный суд Украины остановил исполнение решения Киевского апелляционного хозяйственного суда по аресту средств на корсчете государственного "Укргазбанка".

Как сообщила пресс-служба банка, суд принял решение в рамках рассмотрения кассационной жалобы банка, и благодаря оперативным действиям Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства экономического развития и торговли и правоохранительных органов, которые выступили в защиту интересов государства, удалось остановить преступную попытку завладения государственными средствами в размере почти 159 миллионов гривень.

По информации банка, правоохранительные органы устанавливают заказчиков, которые пытались завладеть государственными средствами, сознательно нарушая действующие нормы законодательства, и прилагают максимум усилий для скорейшего привлечения этих лиц к ответственности.

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Как сообщал УНИАН, Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины арестовала средства на корсчете государственного "Укргазбанка" по приказу Хозяйственного суда г. Киева о взыскании средств в пользу компании "Укрконцепт".

Банк получил информацию об аресте посредством электронного сообщения Национального банка Украины, при этом не получил постановление об открытии исполнительного производства и постановление об аресте средств должника, а решение хозяйственного суда было обжаловано в кассационной инстанции.

"Укргазбанк" (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале "Укргазбанка" составляет 95%. В 2015 году банк получил почти 260 миллионов гривень прибыли.