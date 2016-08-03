Нацбанк укрепил официальную гривню до 24,81 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2481,6008 (3 августа – 2482,3176)

100 EUR – 2779,3929 (3 августа – 2778,4581)

10 RUR – 3,7182 (3 августа – 3,7115)

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Как сообщал УНИАН, 3 августа котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,80/24,81 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,73/27,74 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3710/0,3720 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,8160 гривни/доллар, к этому часу заключено 486 сделок на сумму 358,84 миллиона долларов.