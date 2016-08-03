Фонд гарантирования хочет продать кредиты "Дельта Банка" и банка "Киев"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует выставить на продажу кредитные портфели неплатежеспособных банков "Дельта Банк" и "Киев".

Как сообщается на сайте фонда, в том числе на продажу будут выставлены права требования по беззалоговым кредитам физических лиц в "Дельта Банке" и права требования по кредитам физических лиц в банке "Киев".

В рамках предпродажной подготовки с целью формирования предварительного ценового предложения фонд пригласил всех потенциальных покупателей и инвесторов проанализировать портфель активов и внести свои предложения по его индикативной оценке, а также желаемый размер лотов.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования приступил к ликвидации крупнейшего финучреждения, попавшего в управление фонда за всю историю банковской системы Украины – "Дельта Банка" - 8 октября 2015 года. Со 2 марта 2015 года в банке работала временная администрация.

Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации национализированного в 2009 году банка "Киев" в связи с присоединением его активов и обязательств к государственному "Укргазбанку" 26 июня 2015 года. НБУ признал банк "Киев" неплатежеспособным 24 февраля 2015 года.