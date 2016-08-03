ФРС США оштрафовала Goldman Sachs на $36 миллионов

Об этом сообщается на сайте регулятора, передает РБК.

Под конфиденциальной информацией подразумеваются отчеты, подготовленные органами банковского регулирования, в частности информация о проверках кредитных организаций. Использовать ее или раскрывать без предварительного согласия регулятора незаконно, подчеркивают в ФРС.

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В ФРС пришли к выводу, что сотрудники Goldman Sachs использовали эти сведения в презентациях для своих действующих и потенциальных клиентов. Кроме того, группа как минимум с 2012 года не имеет программы специальной подготовки персонала, в ходе которой работникам рассказывают о запрете на использование и разглашение секретной информации, утверждают в ФРС.

ФРС США запретила банковской группе повторно нанимать сотрудников, причастных к разглашению информации, привлекать их в качестве консультантов или подрядчиков. Регулятор также возбудил исполнительное производство в отношении бывшего управляющего директора Goldman Sachs Джозефа Джампетро. Ему грозит штраф и пожизненный запрет на работу в банковской отрасли.