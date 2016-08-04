Из-за закупки берцев для ВСУ вероятный ущерб государству составил 124 миллиона гривень - Свирко

Об этом в интервью ТСН заявил председатель комитета конкурсных торгов Минобороны Олег Свирко.

По его словам, требования к берцам были утверждены под одного производителя, а технические условия для них изготавливал Центр развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины, который является "детищем" известного волонтера Юрия Бирюкова.

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"В этом году мы с большим трудом нашли еще двух производителей. Как только Центр получил информацию об этом, старые берцы стали "ужасно неудобными", солдатам стало "крайне некомфортно в них ходить", и берцы нужно "немедленно усовершенствовать". Результат - в апреле этого года появилась бумажная часть новых технических условий, а образец-эталон к ним, который является неотъемлемой частью ТУ и без которого начать процедуру закупки невозможно, был создан вообще перед самыми торгами", - рассказал Свирко.

Глава комитета по конкурсных торгов утверждает, что в итоге альтернативные производители остались "за бортом", а берцы покупаются все у того же производителя и по завышенной цене.

"При этом руководители Центра настойчиво просили Тыл ВСУ повысить цену на новые берцы до 1500 гривен за пару. Вот и судите сами о наличие или отсутствии коррупции", - сказал Свирко.