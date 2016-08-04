СМИ назвали возможного покупателя украинской "дочки" российского ВЭБа

Покупателем «Проминвестбанка», украинской дочки российского Внешэкономбанка (ВЭБ), может стать венгерская корпорация OTP Group.

Об этом рассказали «Коммерсанту» два источника, близких к ВЭБу, и собеседник, знакомый с деталями переговоров.

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OTP Group уже принадлежит «ОТП-Банк» в Укране. По данным источников издания, корпорация провела процедуру due diligence «Проминвестбанка», а переговоры с ВЭБом находятся «на продвинутой стадии».

В среду глава ВЭБа Сергей Горьков заявил, что у корпорации есть претендент на покупку украинской «дочки», однако отказался назвать имя потенциального покупателя.

Пресс-служба ВЭБа не ответила на запрос «Коммерсанта». В пресс-службе OTP Group изданию сказали, что группа «не комментирует слухи», однако «стремится к приобретениям в этом регионе, особенно в тех странах, где она присутствует, но ее рыночная доля мала».

Согласно рейтингу Национального банка Украины, «ОТП-Банк» в Украине по активам занимал 17 место по итогам первого квартала этого года (22,6 млрд гривень). «Проминвестбанк» по состоянию на 1 апреля по активам занимал 14 место (39,3 млрд гривен).

По оценкам собеседников издания, банк может быть продан с коэффициентом 0,2–0,3 к капиталу. По состоянию на 30 июня, согласно отчетности по МСФО, его капитал составлял 6,3 млрд гривень.

Еще в мае «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники рассказал, что ВЭБ ищет покупателя для своего «Проминвестбанка». Собеседники издания сообщали, что украинский рынок собираются покинуть также Сбербанк и ВТБ.

Справка УНИАН. «Проминвестбанк» является одним из крупнейших украинских банков по объему активов. 99,4% акций банка находятся в собственности российской государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности («Внешэкономбанк»).

В конце февраля «Проминвестбанк» сообщил о завершении процедур по увеличению капитала согласно решению акционеров о докапитализации в 2,1 раза, или на 20 млрд грн, - до 39 млрд грн.

В первом полугодии 2016 года банк получил 2,047 млрд грн убытка, что в 2,5 раза меньше убытка за аналогичный период прошлого года.