Украина и Малайзия договорились об отмене двойного налогообложения

Украина и Малайзия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, в г. Куала-Лумпур документ подписали министр иностранных дел Украины Павел Климкин и II министр финансов Малайзии Датук Джохари бин Абдул Гани в присутствии президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Малайзии Наджиба Тун Разака.

Действие Соглашения распространяется на налоги на доходы, взимаемые от имени государства, его административно-территориальных единиц и местных органов власти независимо от способа их взимания.

Положения документа определяют условия избежания двойного налогообложения в Украине и Малайзии, порядок налогообложения дивидендов, процентов, роялти, доходов от отчуждения имущества и тому подобное.

Определены отдельные условия налогообложения пенсий, доходов государственных служащих, артистов, спортсменов и студентов.

Кроме того, был подписан Договор между Украиной и правительством Малайзии о взаимной правовой помощи в уголовных делах. Договор подписали глава МИД Украины и генеральный прокурор Малайзии Мохамед Апанди Али.

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"Документ регулирует процесс сотрудничества судов и других компетентных органов двух государств с целью расследования уголовных дел и конфискации доходов, полученных преступным путем. С заключением Договора будут созданы условия для эффективного взаимодействия судов, органов прокуратуры и других компетентных органов сторон по предупреждению и расследованию преступлений, а также осуществлению мероприятий по конфискации доходов, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.

Кроме того, министр иностранных дел Павел Климкин и министр внутренних дел Малайзии Дато Сери Ахмад Захид Хамиди подписали Договор между Украиной и правительством Малайзии о выдаче правонарушителей. Документ определяет порядок международного сотрудничества по выдаче правонарушителей для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение.

"С заключением договора будут созданы условия для эффективного взаимодействия компетентных органов стран при решении вопросов экстрадиции с целью привлечения к уголовной ответственности или приведения в исполнение приговора в отношении лиц, которые пытаются уклониться от ответственности за совершенные преступления и находятся на территории одной из сторон", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 3 августа начал официальный визит в Малайзию, который завершится 5 августа.