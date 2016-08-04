Нацбанк Беларуси решил снизить ставку вопреки советам кредиторов

Нацбанк Белоруси снизит с 17 августа ставку рефинансирования до 18 с 20 процентов вопреки настоятельным советам ключевых внешних кредиторов, сообщает Reuters.

Нацбанк назвал в числе причин замедление инфляции и улучшение ситуации на финансовом рынке.

"Динамика денежных агрегатов формирует условия для дальнейшего снижения инфляции... Возможности принятия дальнейших решений Национального банка в области процентной политики будут определяться исходя из соответствия динамики инфляции прогнозной траектории, состояния платежного баланса и его отдельных составляющих", - сообщил центробанк в четверг.

С начала года к 1 июля Нацбанк трижды снизил ставку до 20 с 25 процентов, объясняя смягчение политики замедлением инфляции, достигшей в годовом выражении целевых 12 процентов.

На этой неделе основной кредитор Беларуси - контролируемый Россией Евразийский фонд потребовал взять паузу в смягчении денежно-кредитной политики, если Минск хочет получить третий транш $2-миллиардного кредита. Месяц назад аналогичное требование воздержаться от четвертого снижения выдвинул Международный валютный фонд, у которого Белоруссия просит 3 миллиарда долларов для рефинансирования выплат по внешнему долгу.

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Евразийский фонд назвал препятствием для дальнейшего снижения ставки "устойчивое расширение дефицита счёта текущих операций" Белоруссии. Нацбанк не увидел проблем в этой области.

"Зафиксированное в первом полугодии текущего года расширение дефицита счета текущих операций платежного баланса было обусловлено, прежде всего, ухудшением условий торговли энергетическими товарами и падением спроса на калийные удобрения. При этом в сфере внешнеэкономической деятельности, не зависящей от конъюнктурных факторов, сохраняется позитивное влияние мер экономической корректировки", - говорится в сообщении.

Среди благоприятных тенденций финансового рынка Нацбанк отметил чистое предложение валюты с февраля 2016 года и улучшение структуры депозитного рынка, прежде всего, за счет переориентации вкладчиков на безотзывные депозиты с более длительными сроками.

"Снижение процентных ставок улучшит способность нефинансовых организаций выполнять кредитные обязательства перед банками, уменьшив тем самым риски для финансовой стабильности", - полагает Нацбанк.