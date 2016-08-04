Государственная аудиторская служба сократила штат на 50%

Государственная аудиторская служба Украины, которая была создана на базе реорганизованной Государственной финансовой инспекции, сократила численность своего персонала на 50% - до 3 200 человек.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава Государственной аудиторской службы Украины Лидия Гаврилова.

"При этом мы поставили задание, чтобы сокращение никаким образом не повлияло на качество нашей работы и контроля. Поэтому вместе с оптимизацией численности была проведена оптимизация функций службы", - говорится в сообщении.

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Кроме того, служба сократила штат территориальных управлений с 27 до 5 объединённых офисов Государственной аудиторской службы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в ноябре 2015 года своим постановлением дал старт созданию Государственной аудиторской службы на базе реорганизованной Государственной финансовой инспекции – одного из ключевых органов проверки финансовой деятельности государственных предприятий.

По результатам анализа госзакупок в 2015 году Госфининспекция предупредила нарушения в этой сфере на общую сумму 2,7 миллиарда гривень.