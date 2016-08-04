Банк Англии впервые с 2009 года снизил учетную ставку

Курс фунта стерлингов усилил снижение к доллару в четверг после публикации решения Банка Англии по монетарной политике, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

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"В 14:00 Банк Англии объявил о первом с 2009 года снижении своей ставки, до 0,25% с 0,5%. В ожидании объявления об этом решении британская валюта слегка дешевела. Так, по состоянию на 13:17 курс фунта к доллару снижался до 1,3311 доллара с 1,3325 доллара за фунт на предыдущем закрытии. А по состоянию на 14:23 курс фунта стерлингов к доллару уже падал до 1,3171 доллара", - говорится в сообщении.

Кроме того, регулятор увеличил объем выкупа активов с рынка с 375 миллиардов фунтов стерлингов до 435 миллиардов фунтов стерлингов.

Решение частично совпало с прогнозами аналитиков, которые прогнозировали, что регулятор снизит ставку на 0,25 процентного пункта, до 0,25%, и при этом подтвердит объем выкупа активов на уровне 375 миллиардов фунтов.