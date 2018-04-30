В ожидании благодатного кредитного дождя

Экономика Украины после острого кризиса в 2014-2015 годах постепенно переходит к росту. Но поставить отечественный локомотив на надежные рельсы при отсутствии финансирования невозможно. Инвесторы не спешат вкладывать деньги в украинский бизнес и этому есть масса причин, включая продолжающуюся войну России с Украиной.

Внутреннее кредитование, несмотря на постепенное восстановление банковской системы, также пока не работает. Только за первое полугодие 2016 года объем кредитования юридических лиц в гривневом эквиваленте снизился на 5%, при этом в портфелях уже выданных займов превалируют кредиты в иностранной валюте.

Сами же украинские банки прогнозируют дальнейшее сокращение объемов корпоративного кредитования в последующие 12 месяцев. Такие результаты обнародовал Национальный банк по итогам опроса 66 банков, доля которых составляет 96% активов банковской системы.

Между тем, в течение длительного времени украинская банковская система имеет чрезмерный объем ликвидности - от 60 млрд грн до 100 млрд грн. Но банки не спешат отдавать деньги предприятиям, несмотря на то, что крупные клиенты всегда были наиболее интересными из-за высоких прибылей и низких операционных затрат.

Осторожность банкиров

Отечественные банки не спешат направлять средства на долгосрочное кредитование в силу ряда причин, включая низкий уровень защиты кредиторов, риски платежеспособности заемщиков, значительный объем проблемных кредитов и в виду несовершенства судебной системы.

Согласно официальным данным НБУ, доля негативно классифицированных активов, по результатам проведенного стресс-тестирования банков, составляет 53% кредитного портфеля украинских банков.

При этом в связи с тем, что банки перестали кредитовать, а «хорошие» кредиты постепенно гасятся, кредитный портфель сокращается – и эта тенденция продолжается. Банкам сложно наращивать объемы кредитов с грузом накопленных проблемных долгов.

Устранить этот дисбаланс призван закон о финансовой реструктуризации, регулирующий порядок перекомпоновки структуры долгов работающего бизнеса перед банками. Он вступит в силу с 19 октября и запустит механизм добровольной финансовой реструктуризации предприятий-должников. Если задумка НБУ и Министерства финансов сработает, то это будет способствовать восстановлению платежеспособности предприятий и сохранению рабочих мест. Механизм призван совершить чудо - сократить количество проблемных кредитов и, как результат, снизить число резервов под проблемные кредиты, освободить деньги для кредитования. Эксперты оценивают общую сумму задолженности компаний, которые попадут под действие предложенного в законе механизма, примерно в 200 млрд грн.

Кроме того, Национальный банк усовершенствовал подход к оценке банками ожидаемых потерь от кредитных рисков и установил четкие детализированные правила и общие принципы прогноза кредитного риска.

«Внедрение нового положения практически сделает невозможным кредитование банками финансово несостоятельных предприятий и приобретение ценных бумаг некачественных эмитентов, что было общераспространенной практикой в прошлом», - считает регулятор.

Новые правила будут применяться в тестовом режиме с 1 сентября 2016 года и станут обязательными с 3 января 2017 года. Но банкиры уже усмотрели в них некоторые преграды для кредитования крупного бизнеса. Например, клиент при получении кредита должен предоставлять консолидированную отчетность и аудит. А многие средние и крупные предприятия разбивают свой бизнес на несколько мелких фирм, у них отсутствует общая консолидированная отчетность, на которую могут приниматься риски.

К тому же вышеуказанные проблемы усугубят дефицит «здоровых» заемщиков, способных обслуживать полученные кредиты. По словам банкиров, желающих получить кредит бизнесменов – немало, но реальных клиентов, которые смогут обеспечить возврат кредита за счет эффективной бизнес-модели и адекватного залога, в стране с размером экономики в 90 млрд долларов не так уж и много.

«Условия для всех остаются неизменными: чтобы получить заем, компания должна вести прибыльную деятельность, иметь прозрачную структуру собственности, понятную бизнес-модель и хорошую кредитную историю», - отмечает начальник управления бизнес-клиентов UniCredit Bank Ольга Полонская

Нет ничего невозможного

Банкиры утверждают, что готовы присмотреться к кредитоспособным предприятиям и организациям из приоритетных для развития страны секторов экономики.

Например, государственный «Ощадбанк» готов кредитовать предприятия, относящиеся к сегменту малого и среднего бизнеса с годовым оборотом до 500 млн грн. Основным приоритетом госбанка, как и многих других частных банков, являются сельхозпроизводители и переработчики сельскохозяйственной продукции, а также проекты по осуществлению энергоэффективных мероприятий для жилищного фонда и бизнеса, импортозамещению.

«Альфа-Банк» отмечает, что действительно отрасль и размер бизнеса являются одними из критериев кредитования. «Есть отрасли, которые ограничены в кредитовании нашей кредитной политикой, например, строительство. Но это не значит, что мы не будем их кредитовать, но мы будем подходить к их анализу более тщательно и осторожно», - комментирует ситуацию директор по корпоративному кредитованию банка Татьяна Томаш.

По ее словам, при решении финансировать бизнес, или нет, банк обращает внимание на то, чтобы кредит принес бизнесу прибыль после его погашения.

UniCredit Bank при решении о выдачи кредита не руководствуется выбором какой-либо отрасли.

«Банки готовы предлагать финансирование компаниям из абсолютно разных направлений», - отмечает Полонская. По ее словам, банки проще и на лучших условиях могут предоставлять кредиты своим проверенным клиентам, так как понимают их специфику деятельности, цена риска в данном случае ниже, чем в отношении новых клиентов.

Дорогие деньги

По данным НБУ, средняя ставка по долгосрочным кредитам корпоративному сектору в национальной валюте на начало августа составила 22,2% - сократилась с начала года на 1,2 п.п., а в валюте выросла с начала года на 1,1 п.п. - до 10,1%. Но готовы ли заемщики брать кредиты по предлагаемым ставкам?

Директор небольшого предприятия «Свитанок» из Кировоградской области Сергей Зеленько считает, что банкиры переоценили предлагаемые займы.

«В принципе, кредиты нам, сельхозпроизводителям, дают и довольно охотно», - отмечает Зеленько, который пытался взять заем для посевной кампании в нескольких украинских банках, четыре из пяти дали ему положительный ответ.

«Только проценты - неподъемные… Под такие проценты мы будем кормить только банковскую систему, самим денег не останется. Пытаемся справляться сами, своими средствами», - сказал он.

По его словам, в данных условиях о расширении и увеличении объемов производства думать не приходится. Аграрий уверен, что большинство его коллег в округе также не прибегают к банковскому финансированию.

То есть, завышенные ставки приводят к недоступности кредитных ресурсов, что в свою очередь тормозит развитие сельского хозяйства и экономики в целом.

Банки в части кредитования ориентируются на ключевую ставку НБУ, которая в течение 2016 года была снижена четырежды и сейчас составляет 15,5% по сравнению с 22% на начало года. Тем не менее, ставка является слишком высокой для бизнеса. Ведь банки могут размещать ликвидность, покупая высоконадежные депозитные сертификаты центробанка по цене учетной ставки. И учитывая, что учетная ставка выше инфляции, деньги финучреждений защищены от обесценивания и от риска, связанного с выдачей кредитов.

«По мнению бизнеса, такой процент является достаточно высоким, особенно если речь идет о поддержке национального товаропроизводителя путем кредитования малого и среднего бизнеса. Следует отметить, что ключевая ставка Европейского центрального банка составляет 0%. Мы видим и ценим то, что НБУ продолжает работать над снижением учетной ставки. В то же время, можем сказать, что желаемая ставка для компаний-членов Ассоциации для гривневых кредитов - 10%», - резюмирует мнение членов Европейской бизнес ассоциации ее директор Анна Деревянко.

Последовательное снижение учетной ставки снижает цену кредитных ресурсов для бизнеса, но банки закладывают в стоимость кредита еще и цену риска, ставки по кредитам все еще остаются неподъёмными для бизнеса.

Возобновлению полномасштабного кредитования также мешает и то, что некоторые недобросовестные заемщики постоянно ищут пути невозврата кредитов, прибегая к механизмам банкротства предприятий, добиваясь неправомерных решений судов в свою пользу, а не в пользу банка. Одним из основных шагов решения этой проблемы может стать принятие парламентом законопроекта о восстановлении доверия между заемщиками и кредиторами. Документ должен устранить пробелы в законодательстве Украины, которые должники-мошенники превращают в полулегальные схемы невозврата долгов перед кредиторами.

Таким образом, возобновление кредитования и снижение ставок по кредитам во многом будет зависеть от Верховной Рады, которая осенью должна принять необходимые законопроекты, защищающие кредиторов и устраняющие лазейки в судебной системе. Кроме того, для возобновления кредитования необходимо дальнейшее снижение учетной ставки НБУ, смягчение монетарной политики, что возможно при макростабилизации и падении уровня инфляции. Но учитывая тот факт, как неохотно депутаты голосуют за экономические законопроекты, а также текущие прогнозы по инфляции, данный процесс может занять несколько лет.

Ксения Обуховская (УНИАН)