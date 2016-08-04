Нацбанк укрепил официальную гривню до 24,80 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2480,9076 (4 августа – 2481,6008)

100 EUR – 2762,7387 (4 августа – 2779,3929)

10 RUR – 3,7366 (4 августа – 3,7182)

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Как сообщал УНИАН, 4 августа котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,79/24,80 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,6310/27,6390 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3740/0,3750 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,8091 гривни/доллар, к этому часу заключена 501 сделка на сумму 351,21 миллиона долларов.