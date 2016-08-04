Разрыв отношений с МВФ обернется стремительной девальвацией гривни - эксперт

Разрыв отношений с Международным валютным фондом приведет к резкому ухудшению ситуации в экономике Украины и стремительной девальвации гривни до уровня 30 гривень/доллар.

Такое мнение высказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко на пресс-конференции в Киеве.

"При негативном сценарии, вероятность реализации которого порядка 10%, не выше, когда в стране нет Международного валютного фонда, начинается резкое ухудшение экономической ситуации, на фоне уже больной экономики. Это будет влиять крайне негативно на социальную и экономическую стабильность. При таком раскладе курс легко выйдет за параметры "30", притом очень быстро", - сказал Устенко.

При этом он отметил, что наиболее высокая вероятность реализации – на уровне 85% - у базового сценария, при котором украинское правительство продолжит проведение необходимых структурных реформ по программе с МВФ, включая борьбу с коррупцией и судебную реформу, и тогда курс гривни будет в пределах – 25-28 гривни/доллар, поскольку Украина получит как минимум 3,4 миллиарда долларов от внешних кредиторов и инвесторов.

Также, по словам Устенко, есть оптимистический сценарий с вероятностью реализации 5%, который предполагает, что помимо кредитов в нашу страну зайдет порядка 8 миллиардов долларов инвестиций, и тогда возможна не только стабилизация, но и укрепление курса гривни до уровня 22 гривни/доллар.

По мнению эксперта, задержка с получением очередного транша кредита МВФ вызвана промедлением с проведением украинскими властями необходимых структурных реформ, а также с подготовкой реалистичного бюджета на следующий год с дефицитом в пределах 4% ВВП.

Эксперт оценил дополнительные потребности Украины в валюте на осень этого года в 3 миллиарда долларов, что включает выплату 600 миллионов долларов по реструктуризированным евробондам, оплату газа для прохождения зимнего периода, а также выплаты по обслуживанию внешних долгов.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины надеется на получение очередного транша кредита Международного валютного фонда в конце августа, ожидая два транша кредита Фонда до конца года в сумме 2,7 миллиарда долларов.

Министр финансов Украины Александр Данилюк 26 июля заявил, что заседание совета директоров Международного валютного фонда по украинскому вопросу ожидается в конце августа.

Комментируя это заявление, опрошенные УНИАН эксперты высказали мнение, что Украина может получить очередной транш кредита МВФ в сентябре, но получение всех трех запланированных на текущий год траншей по программе с Фондом маловероятно.

МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования в марте 2015 года сроком на 4 года и объемом финансирования 17,5 миллиарда долларов. В прошлом году Украина получила по программе 2 транша объемами 5 и 1,7 миллиарда долларов.