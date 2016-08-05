НБУ предлагает втрое уменьшить максимальную сумму наличных расчетов

Эта инициатива выносится на общественное обсуждение, сообщает пресс-служба НБУ.

"Нацбанк предлагает установить предельную сумму наличных расчетов физических лиц с предприятиями (предпринимателями) в течение одного дня за товары (работы, услуги), а также физических лиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению, в размере 50 тыс. гривень и выносит на общественное обсуждение проект постановления Правления Национального банка Украины “О внесении изменений в постановления Правления Национального банка Украины от 06 июня 2013 года №210”", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНацбанк подсчитал количество наличных гривень в стране (инфографика)

При этом отмечается, что безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.

В Нацбанке ожидают, что рост безналичных расчетов увеличит поступления финансовых ресурсов субъектов национальной экономики в банковскую систему и повысит ликвидность банков. "Уменьшение наличных расчетов будет способствовать детенизации экономики страны, росту поступлений в Государственный бюджет Украины", - подчеркнули в регуляторе.

Читайте такжеНацбанк хочет снизить максимальную сумму расчетов наличными

Также в НБУ напомнили, что на сегодня установлены предельные суммы расчетов наличными на уровне 10 тысяч гривень для предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня; и 150 тысяч гривень – для физлиц с предприятиями (предпринимателями) в течение одного дня за товары (работы, услуги) и физлиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению.