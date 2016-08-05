Кабмин намерен провести перерасчет пенсий до конца года

Кабинет министров Украины намерен провести перерасчет пенсий, размер которых составляет от 1 300 гривень до 3 000 гривень, в конце текущего года, сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Павла Розенко.

"Мы сейчас разрабатываем программу осовременивания пенсий. Ведь пенсии от 1 300 гривень до 3 000 гривень не повышались последние 3-4 года. Мы сейчас ищем ресурс для того, чтобы с октября-ноября провести осовременивание для этих категорий граждан", - цитирует Розенко пресс-служба.

Как сообщила пресс-служба, Розенко также отметил, что налогообложение пенсий для работающих пенсионеров будет действовать до конца 2016 года, после чего его могут отменить.

"Если мы увидим, что финансовое состояние Пенсионного фонда дает нам возможность отказаться от этой программы, мы это сделаем", - цитирует Розенко пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, из 12,5 миллиона пенсионеров, проживающих в Украине, 7,5 миллиона имеют расчетный базовый размер пенсии меньше прожиточного минимума из-за того, что с 2012 года правительство не проводит перерасчет назначенных ранее пенсий.

Для выравнивания пенсий необходимо проводить ежегодный перерасчет пенсий или осовременивание. Однако, он не проводился с 2012 года. Из-за этого есть пенсионеры, которые получают пенсию в размере 920 гривень при минимальном ее размере на сегодня 1074 гривень.

Как сообщал министр социальной политики Андрей Рева, Минсоцполитики вместе с Министерством экономического развития и торговли и Министерством финансов ищут дополнительные резервы, чтобы получить ресурс для осовременивания пенсий. Но, по словам министра, без радикального повышения заработной платы, и соответственно роста поступлений единого социального взноса в Пенсионный фонд, получить этот дополнительный ресурс невозможно.

Социальные стандарты в Украине с 1 мая выросли на 6%, как было предусмотрено в законе о Государственном бюджете на 2016 год. Так, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, вырос на 5% - с 1074 гривень до 1130 гривень, минимальная зарплата и прожиточный минимум для трудоспособного населения увеличились на 5% - с 1378 гривень до 1450 гривень.

Как ранее заявлял вице-премьер Розенко, с 1 декабря текущего года минимальная пенсия в Украине должна повыситься до 1247 гривень против нынешнего уровня в 1074 гривень, а минимальная зарплата – 1600 гривень против нынешнего уровня в 1378 гривень.