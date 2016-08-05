У Гонтаревой сохранили прогноз инфляции на уровне 12%

Национальный банк Украины сохранил прогноз потребительской инфляции на уровне 12% на конец 2016 и 8% на конец 2017 года, несмотря на то, что в первом полугодии снижение инфляции происходило быстрее, чем прогнозировалось в НБУ апреле.

Об этом говорится в "Инфляционную отчете" НБУ за июль 2016 года, опубликованном на сайте регулятора.

Кроме того, НБУ сохранил прогноз экономического роста на уровне 1,1% в 2016 году, в 2017 году - на 3,0%, а в 2018 году его рост ускорится до 4,0%.

Регулятор отметил, что во втором полугодии текущего года показатель инфляции в годовом измерении приблизится к целевому уровню в результате отражения в статистике повышение тарифов на коммунальные услуги.

НБУ снизил прогноз дефицита текущего счета в 2016 году с 2,3 миллиарда долларов до 1,8 миллиарда долларов.

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Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в первом квартале 2016 года по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора снизился на 0,7%, по сравнению с первым кварталом 2015 года - вырос на 0,1%.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк – рост ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%.