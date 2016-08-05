Дефицит сводного бюджета Украины с начала года составил более 11 миллиардов

Дефицит сводного бюджета Украины итогам января-июня составил 11,3 миллиарда гривень против профицита в первом полугодии прошлого года на уровне 12,2 миллиарда гривень.

Об этом говорится в "Инфляционную отчете" НБУ за июль 2016 года, опубликованном на сайте регулятора.

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Согласно сообщению, во втором квартале сводный бюджет выполнен с дефицитом 15,2 миллиарда гривень, что стало отражением увеличения отрицательного сальдо государственного бюджета - до 24,5 миллиарда гривень и уменьшением профицита местных бюджетов - до 9,4 миллиарда гривень.

НБУ отметил, что источником финансирования дефицита были средства единого казначейского счета и от размещенных ОВГЗ.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета по итогам первого полугодия составил 35,1 миллиарда гривень. По данным НБУ, в июне дефицит госбюджета составил 8,6 миллиарда гривень.