Royal Bank of Scotland с начала года увеличил убыток в 11,4 раза

Чистый убыток британского банка Royal Bank of Scotland (RBS) по итогам первого полугодия 2016 года вырос в 11,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,045 миллиарда британских фунтов стерлингов (около 2,7 миллиарда долларов), сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз банка.

"Базовый убыток от продолжающихся операций в пересчете на акцию за отчетный период составил 0,176 фунта (0,23 доллара) против убытка в 0,022 фунта (0,03 доллара) в аналогичном периоде 2015 года. Операционный убыток достиг 274 миллионов фунтов (364 миллиона долларов) против прибыли в 261 миллион фунтов (347 миллионов долларов)", - говорится в сообщении.

Чистый убыток RBS за второй квартал 2016 года составил 1,077 миллиарда фунтов (1,43 миллиарда долларов) против прибыли в 280 миллионов фунтов (372 миллиона долларов) годом ранее. Операционный убыток составил 695 миллионов фунтов (923,5 миллиона долларов) против прибыли в 224 миллиона фунтов (298 миллионов долларов).

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Как отмечается в релизе, на финрезультаты RBS, находящегося в процессе преобразования своего основного бизнеса, негативное влияние оказали затраты на судебные разбирательства.

"Мы выполнили половину нашего пятилетнего плана и добились значительных успехов", - приводятся в релизе слова генерального директора RBS Росса Макэвана (Ross McEwan). Он также отметил, что прогресс, который на данный момент удалось достичь банку, делает его более подготовленным к каким-либо неопределенностям и возможному экономическому спаду в будущем.

Royal Bank of Scotland основан в Эдинбурге в 1727 году. Был одним из двух британских банков, наряду с Lloyds Banking Group, получивших в кризисном 2008 году масштабные вливания государственных средств в обмен на долю в акционерном капитале.