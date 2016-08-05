ГФС усилила ответственность руководителей службы за коррупцию подчиненных

Государственная фискальная служба будет проводить служебные расследования в отношении руководителей сотрудников службы, привлеченных к ответственности за коррупцию, сообщила пресс-служба ведомства.

"Одной из новаций является введение обязательной процедуры проведения внутренних расследований не только по тем лицам, которые привлечены к уголовной ответственности или находятся под следствием, но и по их руководителям и всего служебного окружения", - говорится в сообщении.

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ГФС отмечает, что антикоррупционная программа ведомства на 2015 - 2017 года предусматривает привлечение всего состава фискальной службы к борьбе с коррупцией

"То есть каждый руководитель структурного подразделения должен вести антикоррупционную работу среди своих работников, анализировать риски и разрабатывать мероприятия по их устранению", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году правоохранительными органами по материалам подразделений внутренней безопасности ГФС начато 85 уголовных производств, что в 2,4 раза больше, чем в 2014 году, и составляет 86% от всех зарегистрированных преступлений коррупционной направленности в органах ГФС.