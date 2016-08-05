Поступления единого социального взноса снизились почти на 30%

Об этом говорится в "Инфляционную отчете" НБУ за июль 2016 года, опубликованном на сайте регулятора.

"Однако сокращение поступлений было менее существенным, чем снижение ставки, это объясняется ростом фонда оплаты труда на 21%", - говорится в отчете.

НБУ отметил, что для детальной оценки влияния от снижения ставки ЕСВ на поведение предприятий по установлению заработных плат, провел опрос предприятий.

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По результатам опроса более половины предприятий направили высвободившиеся от снижения ставки ЕСВ средства на повышение заработных плат. Но лишь часть из них полностью направила высвободившиеся средства на повышение зарплат.

Предприятия, которые не повысили заработные платы, сэкономленные средства направили на финансирование текущей производственной деятельности.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс, которыми установила унифицированную ставку единого социального взноса (ЕСВ) на уровне 22%, тогда как ранее ставка указанного налога могла достигать 41%. С начала года ставка налога на доходы физических лиц была увеличена на 3 п.п., до 18%.