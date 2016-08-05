У Гонтаревой рассказали, сколько "живет" бумажная гривня

Средняя продолжительность пребывания в обращении украинских банкнот зависит от их номинала, и наименьшая продолжительность «жизни» - около 1 года - у банкнот низких номиналов от 1 до 5 гривень.

Читайте такжеУ Гонтаревой рассказали, сколько фальшивых денег в Украине (инфографика)

По оценкам Национального банка Украины, опубликованным на странице регулятора в соцсети Facebook, банкноты средних номиналов - 10, 20, 50 гривень – находятся в обращении от 1 до 3 лет, номиналами 100 и 200 гривень - от 5 до 8 лет, 500 гривень - более 8 лет, что соответствует мировой практике.

Нацбанк отметил, что период «жизни» монет более длительный, чем у банкнот, и составляет 20-25 лет.

Как сообщал УНИАН, сумма наличных денег в обращении в Украине по состоянию на 1 июля 2016 года составляет 307,4 млрд грн, из которых 305,4 млрд грн составляют банкноты (2,8 млрд штук), а 1,9 млрд грн – монеты (12,4 млрд штук).

Общее количество банкнот на одного украинца составляет 65 штук, а разменных монет – 278 штук.