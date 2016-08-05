Международные резервы Украины превысили $14 миллиардов

Международные резервы Украины в июле 2016 года, по предварительным данным, выросли на 0,7%, или на 94 млн долл. - до 14,082 млрд долл.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, объем резервов растет четвертый месяц подряд, и за последние 12 месяцев резервы выросли на 35,7%.

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По информации регулятора, рост резервов в июле произошел прежде всего благодаря покупке валюты на межбанковском валютном рынке. За месяц чистая покупка валюты Нацбанком составила 257,8 млн долл., при этом аукционы по продаже валюты не проводились.

Также росту резервов способствовало поступление в пользу правительства от размещения валютных облигаций внутреннего госзайма на 98 млн долл.

Одновременно в июле правительство перечислило в счет погашения и обслуживания валютного госдолга 329,7 млн долл., в том числе 232,8 млн долл. - по государственным ценным бумагам.

Также сообщается, что по результатам июля объем международных резервов Украины покрывает 3,6 месяца импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка Украины.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Национального банка Украины в июне 2016 года выросли на 3,3%, или на 445 млн долл. - до 13,982 млрд долл.

В конце июля Национальный банк сообщил об ухудшении прогноза роста резервов Украины на конец 2016 года до 17,2 млрд долл. с 18,7 млрд долл. в связи с задержкой траншей от Международного валютного фонда.

В 2015 году золотовалютные резервы Украины выросли на 77%, или на 5,767 млрд долл., – до 13,3 млрд долл.