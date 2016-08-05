Нацбанк констатирует существенное снижение "схемных" валютных операций

Количество «схемных» операций в реестрах банков по покупке и/или перечислению иностранной валюты снижается, и в июле Национальный банк отклонил только 305 операций по сравнению с 1,5 тыс. отказов в январе.

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Как сообщается на сайте НБУ, количество «схемных» операций снижается благодаря внедрению в уполномоченных банках практики всестороннего анализа и углубленной проверки информации о финансовых операциях клиентов.

Ранее регулятор был вынужден самостоятельно останавливать подозрительные операции вместо банков, но с введением в январе 2016 года новых требований к анализу операций клиентов банки начали самостоятельно выявлять и останавливать подозрительную деятельность.

Справка УНИАН. Для проведения валютных операций банки, согласно нормативным документам НБУ, обязаны формировать реестр заявок клиентов на покупку валюты и подавать его в Национальный банк вместе с копиями документов, являющихся основанием для проведения этих операций.

НБУ имеет право запрашивать и получать у банков копии дополнительных документов, необходимых для выяснения обстоятельств конкретной операции, и при этом не согласовывать проведение операции с признаками рисковой деятельности или легализации (отмывания) доходов.