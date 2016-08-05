НБУ разрешил банкам использовать электронные документы при покупке валюты

Национальный банк Украины предоставил возможность банкам и их клиентам при покупке и перечислении иностранной валюты применять современные коммуникационные технологии и электронные документы, а также копии документов в электронном виде.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №366, вступающее в силу с 12 августа.

По информации регулятора, банки смогут проводить операции покупки, обмена и перечисления иностранной валюты для клиентов на основании не только оригиналов документов, как это было ранее, но и их копий. При этом как оригиналы, так и копии документов клиенты смогут подавать в банк и в электронном, и в бумажном виде по своему усмотрению.

Копии документов в электронном виде будут создаваться клиентами путем сканирования с оригинала, заверения электронной цифровой подписью и передачи в банк средствами программно-технического комплекса «клиент-банк» и т.д. При этом Нацбанк сохранил требование предоставлять исключительно оригиналы в отношении документов об источниках происхождения гривневых средств для физических лиц-нерезидентов.

Кроме того, как отметил НБУ, банки смогут не проставлять отметки на оригиналах документов, на основании которых была куплена или переведена иностранная валюта, так же как и на копиях этих документов, а будут самостоятельно осуществлять контроль за объемами купленной валюты.

По оценкам регулятора, принятое решение позволит банкам ускорить обслуживание клиентов при проведении валютных операций по их поручению, автоматизировать процессы обработки и хранения документов. В свою очередь, для клиентов упрощается процесс предоставления необходимых документов для покупки и перечисления валюты.

Ранее, 3 августа, Национальный банк сообщил об отмене с 10 августа требования к физлицам предъявлять паспорт для купли-продажи валюты на сумму до эквивалента 150 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк анонсировал дальнейшее смягчение административных ограничений на валютном рынке, установленных в течение 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.

Сегодня, 5 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,80/24,81 грн/долл.