Гривня уходит на выходные с курсом 24,82 за доллар

В пятницу, 5 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,8150/24,8250 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,5190/27,5280 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3810/0,3820 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 24,8056 грн/долл., к этому часу заключено 450 сделок на сумму 297,7 млн долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2480.5647 (5 августа – 2480.9076)

100 EUR – 2767.3180 (5 августа – 2762.7387)

10 RUR – 3.7835 (5 августа – 3.7366)