В "Нафтогазе" отказались от приобретения бронированного Mercedes

Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза», опубликованном 5 августа на странице в Facebook.

"Учитывая градус дискуссии, который вызвал этот тендер, мы его отменили. Закупки не будет. Мы увидели, что этот тендер возмутил многих людей даже среди тех, кто обычно поддерживает то, что мы делаем. Ваша реакция понятна, и мы не можем ее игнорировать. Сейчас для нас гораздо важнее оставаться вместе и сохранить вашу поддержку", - говорится в сообщении.

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"Эта ситуация показала, что мы должны быть более открытыми и лучше объяснять вам свои действия", - добавили в "Нафтогазе".

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно о планах "Нафтогаза" приобрести для руководителя госкомпании бронированный Mercedes. В компании это объяснили желанием защитить Андрея Коболева накануне судебных слушаний в Стокгольме по спору с российским "Газпромом".

Также сообщается, что в киевском салоне "Premiumauto" как раз выставлен на продажу желаемый броневик за 200 тысяч долларов. Эта цена соответствовала ожидаемой стоимости тендера "Нафтогаза" в 5,10 миллиона гривень.

В ходе торгов эта цена была снижена, поскольку немецкая фирма "Autohaus Lorinser" сразу сделала стартовую заявку на 400 тысяч гривень ниже стартовой цены, и украинские фирмы сделали свои заявки еще дешевле.