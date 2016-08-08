Правительство намерено с 1 сентября запустить Офис по привлечению инвестиций - Гройсман

Кабинет министров Украины намерен с 1 сентября за средства американского фонда Western NIS Enterprise Fund сформировать штат и запустить работу Офиса по привлечению инвестиций.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в понедельник.

"Мы запустим работу Офиса с 1 сентября", - сказал он.

При этом курировать подготовку к началу работы Офиса Кабмин назначил заместителя министра финансов Оксану Маркарову.

По словам Гройсмана, задачей Офиса будет сопровождение и облегчение деятельности иностранных инвесторов в Украине, а наличие негосударственного финансирования позволит привлечь в его штат профессиональные кадры.

“В Офисе по привлечению инвестиций должны работать лучшие”, - отметил глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в июне 2016 года озвучил планы по созданию в течении 2-3 месяцев Офиса по привлечению инвестиций, который будет сопровождать деятельность иностранных инвесторов в стране.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что правительство будет максимально содействовать приходу инвестиций в Украину и намерено всячески поддерживать инвесторов в национальную экономику.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 апреля 2016 года составил 42,820 миллиарда долларов, что на 297 миллиона долларов, или на 0,7%, выше показателя на начало текущего года на уровне 42,523 миллиарда долларов.

Инвестиции в первом квартале поступали из 125 стран мира. Основными инвесторами Украины, на которых приходится 82,9% общего объема инвестиций, оставались Кипр, Нидерланды, Германия, Российская Федерация, Австрия, Великобритания, Британские Виргинские Острова, Франция, Швейцария и Италия.