Кабмин подготовит пакет законодательных инициатив по стимулированию экономического роста - Гройсман

Кабинет министров Украины к началу работы парламента после летних каникул подготовит пакет законодательных инициатив по стимулированию экономического роста, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в понедельник.

"Мы должны разработать пакет законодательных инициатив, которые нам нужны в рамках работы украинского парламента для того, чтобы обеспечить поддержку экономического роста", - сказал он.

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По словам премьера, первые признаки экономического роста должны быть поддержаны стимулирующей экономической политикой.

"У нас есть первые ростки экономического роста, но этого недостаточно. Мы должны его поддержать", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, правительство ожидает роста экономики Украины по итогам текущего года на уровне 1,5%.

Прогнозы правительства совпадают с прогнозами международных финансовых организаций и рейтинговых агентств. Прогнозы правительства на 2017 год предполагают рост экономики на 3%, что также находится в коридоре прогнозов МВФ и Всемирного Банка для Украины.