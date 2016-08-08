Доходы сводного бюджета Украины с начала года выросли на 73 миллиарда

Доходы сводного бюджета Украины, по оперативным данным, за январь-июль 2016 года составили 352,4 миллиарда гривень, что на 73,3 миллиарда гривень, или на 26,3%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, с учетом перечислений в соответствии с Бюджетным кодексом, доходы государственного бюджета за указанный период составили 274,5 миллиарда гривень. В местные бюджеты поступило 77,9 миллиарда гривень.

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Поступления в общий фонд госбюджета составили 274,5 миллиарда гривень, что обеспечило выполнение индикативных показателей Министерства финансов на 103,1%.

С начала года налогоплательщикам на счета возмещено 48,2 миллиарда гривень налога на добавленную стоимость. Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 73,3 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, доходы сводного бюджета Украины за 2015 год составили 587,1 миллиарда гривень, что на 162 миллиарда гривень, или на 38,1%, больше, чем за 2014 год.