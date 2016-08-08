Кабмин создал межрегиональную таможню Фискальной службы

Кабинет министров принял решение создать межрегиональную таможню Государственной фискальной службы.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в понедельник.

"Предлагается создать как юридическое лицо публичного права территориальный орган ГФС – межрегиональную таможню Государственной фискальной службы в границах утвержденного граничного количества работников ГФС", - отметил, представляя проект соответствующего постановления, министр финансов Александр Данилюк.

По его словам, таможня будет иметь отличные от других таможен полномочия.

Прежде всего – универсальные компетенции относительно подконтрольности субъектов внешнеэкономической деятельности и граждан на всей территории Украины.

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По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, принятие этого решения - это еще один шаг по эффективной борьбе с контрабандой.

"Те, кто понимают, что это такое, понимают, что будут вскрыты все схемы на таможне, это будет делаться очень быстро и четко", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, рост таможенных платежей в бюджет страны может превысить 50 миллиардов гривень ежегодно. Гройсман заявил, что намерен продолжить инспекции таможенных пунктов Украины, а также проанализировать все кадровые решения, принятые на таможнях до 1 мая текущего года.