В Украине второй месяц подряд зафиксирована дефляция (снижение потребительских цен) в измерении месяц к месяцу - на 0,1% в июле по сравнению с июнем после 0,2% в июне по сравнению с маем.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, к июлю 2015 года, инфляция в июле 2016 года ускорилась до 7,9% после 6,9%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, в январе-июле, потребительские цены в Украине выросли на 4,8%.

Согласно приведенным данным, в июле в Украине по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожала горячая вода и отопление – на 8,1%, яйца – на 3,9%, фрукты – на 2,7%.

В годовом выражении больше всего подорожала горячая вода и отопление – на 76,9%, электроэнергия – на 56,4%, обувь – на 22,4%.

Наибольшее снижение цен в июле к июню зафиксировано на овощи – 20,1%, обувь – 4%, одежду – 3,3%.

В годовом выражении больше всего подешевели овощи – 17,8%, яйца – 11,5%, фрукты – 6,5%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в июне по сравнению с маем зафиксирована дефляция на уровне 0,2% после инфляции в мае на уровне 0,1% к предыдущему месяцу. В годовом выражении, к июню 2015 года, инфляция в июне 2016 года замедлилась до 6,9% с 7,5%, зафиксированных месяцем ранее. С начала года, в январе-июне, потребительские цены в Украине выросли на 4,9%.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%, Международный валютный фонд – до 15,1%, Всемирный банк – до 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, инфляция в текущем году замедлится до 19%.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагает годовую инфляцию на уровне 12% и курс гривни около 24,1 гривни за доллар.