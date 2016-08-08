Базовая дефляция в Украине в июле составила 0,4%

Базовая дефляция (отрицательный базовый индекс потребительских цен) в Украине в июле 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорилась до 0,4% после 0,1% в июне.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, к июлю 2015 года, базовая инфляция в июле 2016 года замедлилась до 7,9% с 8,3%, зафиксированных месяцем ранее.

К декабрю 2015 года базовая инфляция в июле составила 2,6%, за январь-июль по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – 14,6%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, в Украине второй месяц подряд зафиксирована дефляция в измерении месяц к месяцу - на 0,1% в июле по сравнению с июнем после 0,2% в июне по сравнению с маем.

В годовом выражении, к июлю 2015 года, инфляция в июле 2016 года ускорилась до 7,9% после 6,9%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, в январе-июле, потребительские цены в Украине выросли на 4,8%.

Согласно методологии Госстата, базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера.