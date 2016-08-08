Нацбанк ослабил официальную гривню до 24,81 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2481,9639 (8 августа – 2480,5647)

100 EUR – 2751,7534 (8 августа – 2767,3180)

10 RUR – 3,8137 (8 августа – 3,7835)

Читайте такжеНБУ разрешил банкам использовать электронные документы при покупке валюты

Как сообщал УНИАН, 8 августа котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,8220/24,8300 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,4880/27,4940 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3830/0,3840 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,8196 гривни/доллар, к этому часу заключено 458 сделок на сумму 265,57 миллиона долларов.