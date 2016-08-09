Кабмин хочет уточнить перечень доходов граждан, которые компенсируют в случае задержки выплат

Кабинет министров предлагает внести ежемесячное пожизненное денежное содержание и сумму индексации в перечень доходов граждан, которые подлежат компенсации в случае задержки их выплат.

Соответствующий законопроект №5005 "О внесении изменений в статью 2 Закона Украины "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты" находится на рассмотрении парламентского Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.

Как отмечается в пояснительной записке, проект акта разработан с целью устранения коррупциогенного фактора, содержащегося в действующем законе.

"Предлагается установить четкий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится их компенсация, а именно: пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством), социальные выплаты, стипендии, заработная плата (денежное обеспечение), сумма индексации денежных доходов граждан", - указывается в документе.

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При этом ранее ежемесячное пожизненное денежное содержание и сумма индексации денежных доходов не были указаны в перечне компенсируемых.

По нормам действующего законодательства предприятия и организации всех форм собственности осуществляют компенсацию гражданам потери части доходов в случае нарушения установленных сроков их выплаты, в том числе по вине собственника.

Компенсация гражданам потери части доходов производится в случае задержки выплаты на один и более календарных месяцев. Выплата суммы компенсации производится в том же месяце, в котором осуществляется погашение задолженности за соответствующий месяц. Сумма компенсации исчисляется путем умножения суммы начисленного, но не выплаченного гражданину дохода за соответствующий месяц на индекс инфляции в период невыплаты дохода.

Как сообщал УНИАН, задолженность по выплате заработной платы в Украине, по данным Государственной службы статистики, в июне 2016 года выросла на 5,4% по сравнению с маем и на 1 июля составила 1,97 миллиарда гривень. При этом, как отмечают эксперты, более 60% этой задолженности сформировалось на государственных предприятиях и учреждениях.