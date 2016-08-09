Создание межрегиональной таможни ГФС усилит борьбу с контрабандой – Насиров

Создание отдельного территориального подразделения межрегиональной таможни Государственной фискальной службы имеет целью усиление борьбы с контрабандой и коррупцией на таможне, повышение эффективности таможенного контроля товаров и борьбы с таможенными правонарушениями.

Как сообщила пресс-служба ГФС, об этом сказал глава службы Роман Насиров, комментируя решение правительства о создании указанного территориального подразделения.

"Сотрудники межрегиональной таможни будут заниматься анализом рисков и в случае необходимости выезжать без предупреждения на любую таможню для оперативного вмешательства. На период их пребывания работники соответствующей таможни отстраняются от выполнения своих обязанностей, а работники межрегиональной таможни начинают действовать согласно предоставленным им полномочиям", - цитируются в сообщении слова Насирова.

Читайте такжеГФС усилила ответственность руководителей службы за коррупцию подчиненных

Он подчеркнул, что межрегиональная таможня ГФС имеет право осуществлять полный таможенный контроль, проверять сведения в таможенных декларациях и правильность начисления таможенных платежей, выявлять и пресекать нарушения законодательства как со стороны субъектов внешнеэкономической деятельности, так и со стороны работников ГФС при осуществлении ими таможенных формальностей.

Насиров также отметил, что это обеспечит эффективную работу по борьбе с таможенными правонарушениями, повысит эффективность таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, и улучшит результативность выполнения задач и функций ГФС.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 8 августа принял решение создать межрегиональную таможню Государственной фискальной службы.