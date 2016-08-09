С начала года украинцы доверили Укргазбанку почти 1 млрд гривен

По данным НБУ, за 6 месяцев текущего года банк продемонстрировал прирост по данному показателю на уровне 7,94%, что существенно выше среднерыночного прироста пассивов физических лиц, который составил 1,56%.

«Сегодня украинцы более внимательно подходят к выбору банка, в котором хранят свои средства. Если раньше решающей для населения была высокая процентная ставка, которая, к сожалению, совсем не свидетельствовала о надежности финансового учреждения, то сегодня люди выбирают в первую очередь надежные банки, которые имеют безупречную репутацию и качественные финансовые показатели. Укргазбанк не предлагает «заоблачных» процентов, а гарантирует своим клиентам уверенность в сохранении и адекватном приумножении их средств, благодаря чему доверие к банку постоянно растет», - отметила Ольга Щербина, директор департамента розничного банкинга Укргазбанка.

Напомним, недавно Укргазбанк вошел в ТОП-10 самых надежных банков Украины для физических лиц по итогам рейтинга издания «Фориншурер», составленного аналитиками на базе официальной статистики украинских банков, предоставленной НБУ.

При составлении рейтинга учитывалась способность банка незамедлительно вернуть депозиты, если у него появятся финансовые проблемы или проблемы по погашению кредитов и росте задолженности клиентов, а также уровень поддержки акционеров и государства.